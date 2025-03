Adamantina tem 196 confirmações de Dengue e aguarda resultado de um caso de Chikungunya

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Adamantina atualizou, a pedido do Jornal Folha Regional, os números relacionados à Dengue e à Chikungunya nesses primeiros quase 70 dias de 2025. Ambas as doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

Até a última quinta-feira (6) havia 196 casos de Dengue confirmados no município.

Com base na mesma data, a VE revelou que um positivo de Chikungunya aguarda confirmação laboratorial de São Paulo para fechar o caso. Mas, em contrapartida, o município chegou a 31 suspeitos.

Entre os principais sintomas das duas doenças estão febre alta, dor intensa nas articulações, fadiga, manchas vermelhas pelo corpo e dor de cabeça.

A principal diferença entre elas é que o paciente com Chikungunya sente dores articulares que podem ser mais intensas e prolongadas, podendo persistir por meses. O diagnóstico também é feito com base nos sintomas e exame de sangue. E o tratamento é praticamente o mesmo, com repouso e ingestão de bastante líquido.

Com o surgimento da Chikungunya – mesmo sendo apenas um caso isolado – e diante do aumento da Dengue nos últimos dois meses, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de medidas preventivas pela população, como eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes, evitar água parada e utilizar repelentes. “Todos devem ficar atentos aos sintomas e procurar atendimento médico nas unidades básicas de saúde em caso de suspeita da doença”.