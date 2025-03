Acidente entre dois caminhões deixa dois feridos na Rodovia Marechal Rondon

Um homem morreu em um acidente envolvendo um caminhão e dois carros na Rodovia Dr. João José Rodrigues (SP-113), na tarde desta quarta-feira (19), em Tietê (SP).

Segundo informações da Artesp, o homem de 55 anos dirigia um carro que bateu de frente com um caminhão carregado de telhas na altura do km 1. Com o impacto da batida, o caminhão tombou, espalhando parte da carga na pista e atingiu outro carro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista chegou a ser socorrido em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os motoristas do outro carro e do caminhão não precisaram de atendimento médico.

Até o início da noite desta quarta-feira, o acesso a SP-113 estava interditado, a recomendação aos motoristas é seguir pela Rodovia Marechal Rondon (SP-300).