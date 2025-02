Torneio de Futebol Médio do ASPUMA é sucesso

O recém-criado time do Adamantina Futsal Sub20 disputará neste ano a Copa da Liga Paulista de Futsal, que contará com participação de 12 equipes na fase regional/interior da Copa Sub20 deste ano. A disputa da competição se estenderá até o final do primeiro semestre.

“A previsão de início da Copa é na segunda quinzena de março, quando devemos estrear. E apesar de a nossa quadra ter pouco menos da medida exigida, a Liga e os times concordaram de jogarmos no Ginásio Paulo Camargo, perto da nossa torcida que é tão apaixonada pelo Futsal”, informou o presidente do Adamantina Futsal, Daniel Marques ao Jornal Folha Regional e Portal Adamantina Net.

Como preparação para a competição estadual, na tarde de sábado passado (8) foi realizado o primeiro treino do Adamantina Futsal, com os 18 atletas em quadra. Houve a avaliação física de todos os atletas e treinamentos físico e tático, coordenados pela comissão técnica formada pelo experiente treinador Marcelo Mussum, a preparadora física Vitória Martini e o atendente Ezequiel Santos.