Copa FAI de Futsal Adamantina realizou a segundada rodada com jogos movimentados

A segunda rodada na noite de quarta-feira (19) da 17ª Copa FAI de Futsal 2025 de Adamantina e região, realizada no Ginásio de Esportes Paulo Camargo, apresentou os seguintes resultados.

Com um elenco recheado de bons jogadores e de currículos invejáveis, com experiência em várias equipes de Adamantina e região, além de mesclado com juventude Os Primos F.C./ Laís Pré Moldados/ Fernando Emed Jacinto/ KM Veiculos/ Empório da Linguiça, uma das equipes candidatas ao título, sob orientação do treinador Alex Fratelos, estreou com a importante vitória diante do Mariápolis E.C. por 4 a 2.

Com o destaque para o bom jogador Yago, que marcou duas vezes, Caique e Felipinho deram os números finais a grande vitória.

BAMBOO E SALMOURÃO VENCEM

O Bambom/ Frizan goleando por 5 a 1 Bastos, com destaque ao jogador Gabriel “Zé do Norte”, que marcou 3 vezes e enquanto Evinho e Matheus Lombas (1- cada).

No encerramento da rodada o Salmourão F.C., surprendeu o Psirico Futsal, vencendo por 5 a 1.

ARBITRAGEM

Paulo César Almeida “Yogue “, Marcos Nunes “Schaquil ” e Claudemir Brambila “Galeão”

ORGANIZAÇÃO

Selar (Secretária de Esportes Lazer e Recreação de Adamantina)

Na foto, o bom jogador Yago, que marcou dois gols.