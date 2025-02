Término da instalação da Usina de RCC demanda novos esforços e investimentos, segundo Tiveron

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher, chegou em Adamantina com as carretas de mamografia e empreendedorismo do programa SP Por Todas.

A partir desta segunda-feira (3) até o próximo dia 15 de fevereiro, as mulheres de Adamantina e região terão acesso a exames de mamografia para diagnóstico precoce do câncer de mama, além de cursos gratuitos de capacitação profissional, oferecidos pelo Sebrae e pelo Senac, para promover a autonomia financeira. Além de orientações feitas pela Defensoria Pública.

A carreta da mamografia realiza até 50 atendimentos diários, e os cursos de empreendedorismo oferecem formação e oportunidades para mulheres interessadas em conquistar sua independência financeira.

Os atendimentos ocorrem 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 12h, em frente a Biblioteca Pública Municipal Jurema Citeli.

Nesta segunda-feira, aconteceu a solenidade de abertura oficial dos serviços com as carretas de mamografia e empreendedorismo do programa SP Por Todas. O evento contou com a secretária estadual de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro, prefeito José Tiveron, vice Lucia Haga, secretários municipais, membros do Fundo Social Municipal, e outras autoridades.