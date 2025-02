Sete pessoas ficam feridas em colisão entre micro-ônibus e caminhão

Um acidente envolvendo um micro-ônibus e um caminhão deixou pelo menos sete pessoas feridas nesta quarta-feira (19), em uma estrada municipal que liga uma usina à Rodovia Marechal Rondon (SP 300), em Valparaíso (SP).

Detalhes do acidente

A colisão ocorreu a aproximadamente 12 quilômetros do trevo de acesso à SP 300, segundo a Polícia Civil.

O motorista do micro-ônibus ficou preso às ferragens, mas estava consciente e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Além do motorista, outros passageiros do micro-ônibus sofreram ferimentos leves e foram socorridos por quatro ambulâncias do município.

Todos os feridos foram encaminhados para a Santa Casa de Valparaíso.

O motorista do caminhão não se feriu.

Investigação

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. A perícia técnica deverá analisar o local da colisão e os veículos envolvidos para determinar as responsabilidades.

Atendimento às vítimas

A Prefeitura de Valparaíso mobilizou quatro ambulâncias para atender as vítimas no local do acidente. A rápida ação dos socorristas foi fundamental para garantir que os feridos recebessem os primeiros cuidados e fossem encaminhados para o hospital.

Trânsito

O acidente não causou interdição da estrada, mas o trânsito pode ter ficado lento no local no momento do socorro às vítimas.