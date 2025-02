REVIVER ADAMANTINA

Os nove vereadores de Adamantina realizaram na noite da última segunda-feira (3), com início às 19h, a primeira sessão ordinária do mandato 2025/2028. Um bom público e a imprensa estiveram presentes no plenário do poder Legislativo para acompanhar a estreia dos legisladores.

Durante o expediente foram apresentadas 42 indicações e aprovados 4 moções de congratulações e 21 requerimentos. Portanto, um total de 67 matérias.

A sessão foi conduzida pelo presidente Edinho Ruete (NOVO), assessorado pelo 1º secretário Daniel Fabri (Podemos) e pela 2ª secretária Meire Escrivã (NOVO). A vice-presidente Gabi Calil (PRD) assumiu o comando da reunião durante breve ausência do titularda cadeira.

Além deles, começara suas atuações no Legislativo Hélio Santos (PP), Cid Santos (NOVO), Rogério Macarrão (PP), Aguinaldo Galvão (Republicanos) e Martinha do Posto (PSD).

As sessões na Câmara de Adamantina são realizadas todas as primeiras e terceiras segundas-feiras de cada mês. Portanto, ainda em fevereiro, o novo encontro no plenário ocorre dia 17.