Primeira sessão ordinária e trabalho dos vereadores no plenário a partir desta segunda-feira

No último dia 14 de janeiro a Prefeitura de Adamantina por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo divulgou o AFEP (Calendário Anual de Festas e Eventos Populares), que atende a Lei Municipal nº 3.200, de 5 de setembro de 2006. Porém, não consta na programação a realização da ExpoVerde e da Feira da Mulher Empreendedora.

A reportagem do Jornal Folha Regional então solicitou um posicionamento sobre as ausências.

Sobre a Expo 2025, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico informou somente que será realizada na primeira semana de setembro.

Já a respeito da FME, a pasta relatou ter realizado nos últimos dias reuniões tanto com as empreendedoras e entidades que participam do Programa Feira da Mulher Empreendedora para entender a dinâmica. “Além disso, aguardou a realização da reunião relativa a montagem do calendário com o objetivo de verificar a melhor data para a realização da programação. Sendo assim, uma feira será realizada no dia 5 de abril e todas as informações serão divulgadas posteriormente em uma ação concomitante a Campanha do Alimento que acontecerá no mesmo dia e é promovida pelo Fundo Social de Solidariedade”. E também revelou que haverá ainda mais uma feira no segundo semestre, com data a ser divulgada oportunamente.

A criação do Calendário Anual Festas e Eventos Populares tem como objetivo dar uma oportunidade para que todos tenham o público esperado, evitando o choque de datas em programações similares. E, neste ano, contará com chá beneficente, bazar, leilões, festas juninas, feira de louças, campanha do alimento, semana da literatura, campeonatos, entre outros.