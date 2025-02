Administração faz levantamento de todas as obras para definir a viabilidade das execuções

Com a apresentação do Requerimento nº 003/2025 na sessão primeira ordinária da sessão da Câmara de Adamantina deste mandato, o Jornal Folha Regional solicitou à atual Administração informações sobre as obras de implantação do Cemitério Municipal, previstas para serem executadas no terreno ao lado do antigo Velório Municipal.

Em 2024 a Prefeitura anunciou a conquista de todas as licenças necessárias junto à CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) para o início da construção, segundo o departamento municipal de engenharia.

Na resposta encaminhada à reportagem, a Secretaria de Planejamento relatou que “está fazendo um levantamento de todas as obras que estão em andamento no município, bem como as que estão previstas para serem executadas.”

O objetivo, ainda segunda a pasta, é avaliar o que foi planejado e definir a viabilidade da execução.

De acordo com o projeto, a primeira etapa seria a implantação das galerias, arruamentos e construção dos muros ao redor de todo o terreno.

Há cerca de dois anos a ampliação do Cemitério Municipal se tornou necessária e urgente, tendo em vista que o não existe mais espaço para sepultamentos no sistema convencional [túmulos no solo], inclusive, por isso foi implantado o sistema vertical 9gavetas].

O novo local tem área total de 11.592,00 metros quadrados, o que possibilitaria comportar 1.376,00 unidades de túmulos, com capacidade de 3 unidades cada, totalizando 4.128,00 novas sepulturas.