Copa FAI de Futsal de Adamantina tem abertura com três grandes jogos e 13 gols

A 17ª Copa FAI de Futsal terá início nesta segunda-feira (17), a partir das 19h no Ginásio de Esportes Paulo Camargo. A abertura oficial contará com a participação da equipe campeã do torneio do ano passado e mais três jogos.

A competição contará com 16 equipes tanto de Adamantina como da região, divididas em quatro grupos. Confira:

GRUPO A – CW Motos/ Zé Gordo Autopeças; Veneza Futsal; Pedalada Futsal e Adamantina City/Led Bod/Paulinho Eletricista.

GRUPO B – Morro/Marcin Funilaria; S.E. Hookan Valen/Supermercado Godoy; Universitários e Os Quaiados

GRUPO C – R3; Bastos; Parque Iguaçu e Fenix.

GRUPO D – Psirico Futsal; Os Primos F.C./Laís Pré/KM Veículos/Empório da Linguiça; Mariápolis E.C. e PSG/Salmourão.

As partidas acontecerão todas as segundas, quartas e sextas, sendo três jogos por noite. A duração das partidas será de 40 minutos, divididos em dois tempos de 20 minutos.

As três equipes que obtiverem a melhor classificação durante o torneio receberão troféus, medalhas e uma premiação em dinheiro. Além disso, haverá ainda troféu para o artilheiro da copa, defesa menos vazada, o jogador revelação e o melhor jogador.

A expectativa é de grandes jogos e muita emoção, reafirmando o evento como um dos principais torneios esportivos da região.

“A Copa já é tradição e faz parte do calendário esportivo de Adamantina. O torneio é uma iniciativa que traz integração, provendo e desenvolve amizades entre todos os participantes”, afirma o secretário de Esportes, Lazer e Recreação (SELAR), Luiz Alexandre dos Santos Hagui.

Jesana Lima, diretora de comunicação da FAI, destacou a importância do apoio ao evento, que vai além da competição em si: “A FAI entende a importância do esporte como uma ferramenta de disciplina e formação cidadã, valores que estão intrinsecamente ligados ao DNA de uma instituição de ensino comprometida com a excelência educacional. Apoiar a 17ª Copa FAI de Futsal é reafirmar nosso compromisso em promover a educação de forma ampla, fortalecendo os laços com a comunidade e incentivando práticas que transformam vidas”.

“A FAI tem sido fundamental no incentivo ao esporte como um pilar de desenvolvimento social e acadêmico. Este apoio reflete o entendimento de que a prática esportiva não apenas contribui para a saúde física, mas também para a construção de valores como trabalho em equipe, respeito e superação. Essa parceria entre a FAI e a Secretaria Municipal de Esporte de Adamantina reforça o papel transformador da educação, indo além das salas de aula para impactar positivamente toda a comunidade”, finaliza o vice-reitor da FAI, Prof. Dr. Wendel Soares.

CONFIRA A RODADA DE ABERTURA NESTA SEGUNDA-FEIRA

19H30 – CHAVE A: CW MOTOS/ZÉ GORDO AUTO PEÇAS x PEDALADA FUTSAL

20H30 – CHAVE C: PARQUE IGUAÇU/TAVONE x FHENIX FUTSAL

21H30 – CHAVE B: HOOKAH VALEM x UNIVERSITÁRIOS/DELLA CONVÊ