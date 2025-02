FAI recebe os calouros em um evento repleto de emoção e alegria

Após a promulgação da lei 4380 que dispõe sobre a regulamentação do uso do Cordão Girassol como instrumento de auxiliar de orientação para identificação de pessoas com deficiência oculta no município, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Assistência Social, deu início a disponibilização do acessório.

A iniciativa ainda contou com o apoio do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência que atuou na elaboração da lei.

O Cordão de Girassol é um acessório de identificação que ajuda a sinalizar que determinada pessoa tem alguma deficiência oculta ou condição de saúde que não é imediatamente perceptível, mas que exige ajuda, compreensão e suporte adequado.

As deficiências ocultas incluem o autismo, as demências, a surdez, a baixa visão, o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), os transtornos de ansiedade, a doença de Crohn, entre outras.

O acessório objetiva garantir à pessoa diagnosticada: atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial na área de saúde, educação e assistência social.

Conforme explica o psicólogo da Secretaria de Assistência Social, Bruno Rissatto, o cordão girassol é uma fita verde com pequenos girassóis amarelos adequado para uso no pescoço.

“Esse movimento foi criado no Reino Unido em 2016, inicialmente utilizado em aeroportos, mas seu uso foi rapidamente ampliado para diversas áreas, como supermercados, transporte público, eventos e outros locais públicos. O objetivo é tornar o dia a dia mais acessível para quem tem uma deficiência não visível, facilitando o entendimento de que essa pessoa pode precisar de suporte adicional. Em outras palavras, é tornar o oculto consciente; o invisível, visível”, afirma.

Qualquer pessoa com determinada deficiência ou condição de saúde oculta pode solicitar o Cordão de Girassol. Além disso, familiares ou cuidadores também podem solicitar o acessório em nome da pessoa que o necessite.

Benefícios do uso do cordão girassol

A pessoa que passa a fazer uso do cordão girassol tem como benefícios:

* Facilidade de identificação: facilita que funcionários e prestadores de serviços identifiquem alguém que pode precisar de assistência especial.

* Redução de estresse: pessoas com deficiência oculta podem evitar o desconforto de ter que explicar sua condição em situações desafiadoras.

* Assistência mais rápida: o uso do cordão ajuda a acelerar o acesso a situações e espaços como filas prioritárias, ajuda em transporte público, orientação em aeroportos etc.

* Inclusão social: promove um ambiente mais inclusivo e acolhedor para quem tem necessidades especiais, aumentando a compreensão sobre as deficiências não visíveis.

Como e onde requer?

O Cordão de Girassol pode ser solicitado na Secretaria de Assistência Social, localizada na Alameda Armando Salles de Oliveira, nº 367, telefone: (18) 3521-1900. que funciona de segunda a sexta das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Os documentos necessários para solicitação são:

Do Representante Legal: RG, CPF, comprovante de endereço atualizado em Adamantina e número do telefone;

Para a pessoa com deficiência oculta: RG, CPF, laudo médico mencionando o respectivo CID e explicitando o termo “deficiência oculta”, e foto 3X4.

Quando o Representante Legal estiver com todos os documentos solicitados, deverá apresentá-los à Secretaria Municipal de Assistência Social.

A pasta fará a cópia dos documentos e cadastrar o número de telefone do responsável para contato. Posteriormente, será agendado o dia e o período para a entrega do acessório e da carteirinha.

Rissato diz que é importante lembrar que o uso do Cordão de Girassol é opcional, e o seu uso não dispensa a apresentação de um documento comprobatório da deficiência não visível. Nesse sentido, juntamente ao acessório, a Secretaria disponibiliza a carteirinha de identificação a partir dos documentos solicitados.

“Também destaco que o Cordão de Girassol não concede automaticamente direitos legais (como filas preferenciais), mas funciona como uma maneira de sinalizar que uma pessoa pode precisar de mais tempo, paciência ou assistência em ambientes públicos e privados”, finaliza.