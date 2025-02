Deputado Federal destina verba no valor de R$ 110 mil para a Saúde

A quinta rodada da 17ª Copa FAI de Futsal de Adamantina foi marcada por grandes emoções e partidas eletrizantes. Os jogos aconteceram na quarta-feira, dia 26, no Ginásio de Esportes Paulo Camargo.

No primeiro confronto, a equipe de Bastos venceu o Fhenix por 4 a 3. O jogo começou de forma inusitada, já que o Fhenix entrou em quadra com apenas três jogadores, mas, surpreendentemente, conseguiu marcar dois gols ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, com a chegada de mais dois atletas, a equipe equilibrou a partida, mas Bastos garantiu a vitória.

O segundo jogo foi entre PSG Salmourão e Os Primos, valendo a liderança da competição. Com uma atuação dominante, Os Primos venceram por 7 a 3, mantendo 100% de aproveitamento no campeonato até aquele momento. Os destaques da partida foram Felipinho e Rian Fiochi, que marcaram dois gols cada. Um agradecimento especial aos treinadores Alex e Indão pelo desempenho da equipe.

Fechando a noite, o Hookah Valem superou o Morro Panela Caipira por 5 a 1. Japa e Rian brilharam pelo Hookah Valem, cada um anotando dois gols e protagonizando grandes momentos na quadra. Pelo lado do Morro Panela Caipira, Mineiro foi o nome do jogo, tanto positivamente, ao marcar o único gol da equipe, quanto negativamente, ao ser expulso pouco depois. Com o triunfo, o Hookah Valem garantiu a classificação, enquanto o Morro jogará tudo ou nada na última rodada da Copa FAI.

A sexta rodada acontece nesta sexta-feira, dia 28, no Ginásio de Esportes Paulo Camargo de Adamantina.