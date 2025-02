Casal de idosos que morreu após carro ser ‘engolido’ por caminhão em acidente é enterrado

Segundo apurado pela TV TEM, ao menos dois homens, que não foram identificados, atearam fogo no carro que ainda estava estacionado no local do acidente . O veículo ficou completamente destruído. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas.

Acidente Um vídeo registrado por câmeras de segurança mostra a jovem de 24 anos pilotando a moto pela Rua Consolação, sentido Centro. Ela estava entre os dois veículos quando foi atingida pelo carro de trás, com placas de Coroados (SP). Com o impacto, a jovem bate no carro da frente, com placas de Birigui, é arremessada e cai na sarjeta. De acordo com o boletim de ocorrência emitido pela Polícia Militar, o motorista do carro de trás disse que seguia pela avenida e, por causas desconhecidas, perdeu a consciência. Quando retomou os sentidos, notou que havia atropelado a jovem. Já o motorista do carro da frente disse à PM que sentiu o impacto da batida na traseira e, em seguida, reduziu a velocidade. Ambos foram submetidos ao teste do etilômetro, que deu negativo. A motociclista foi socorrida e encaminhada para um hospital particular de Araçatuba (SP). O estado de saúde dela não foi divulgado até a última atualização desta reportagem.