ARTIGO: No tempo deste tempo nesta Província do faz de conta…

“Um grande estado não pode ser governado com base nas opiniões de um partido.” (Otto von Bismarck)

“Viver no Brasil não é nada fácil; cada amanhecer há sempre notícias de desvios do dinheiro público; em face disso, existe muita gente procurando facilidades nos portais da administração pública.” (Prof. Me. Jeferson Botelho Pereira)

By seb@r.

Até este momento, deve-se considerar que apesar dos pesares, está tudo na MESMICE DE SEMPRE, ainda, em todas as áreas de atuação de PODER PÚBLICO com suas AÇÕES variadas em terras PROVINCIANAS…

Também, tudo está no início disto e mais aquilo, portanto, faz-se necessário esperar pelos famigerados 100 DIAS para uma avaliação mais de acordo com as PROPOSTAS de CAMPANHA ELEITORAL…

Além do mais em meio ao tudo de menos, não se pode deixar de lado aquele dito mais do que popular que diz, a saber: DE BOAS INTENÇÕES, DIZEM, O INFERNO ESTÁ CHEIO…

Por isso e talvez aquilo, nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA tudo pode acontecer por meio das eternas TROCAS NADA SIMBÓLICAS e assim por diante…

Entretanto, existem aqueles/as que perderam o BONDE nas últimas ELEIÇÕES, tanto para o EXECUTIVO, quanto para o LEGISLATIVO, assim, não se pode baixar a guarda deste e muito menos do outro lado…

Se bem que neste CENÁRIO PROVINCIANO, tudo é possível, até mesmo o IMPOSSÍVEL, tendo em vista que as MEDIAÇÕES patrocinadas pelos INTERESSES dos GRUPOS DE APOIO, estão mais do que com suas CARTAS em cima desta ou daquela MESA…

Outra questão que deve MOVIMENTAR o atual cenário, ou melhor, já estão ocorrendo diversas IDAS, porém, com poucas VINDAS, quanto aos NOMES que estarão fazendo parte do JOGO ACADÊMICO nos lados das PAREDES ALVAS…

Entendo que o PODER INSTITUCIONALIZADO pelo VOTO POPULAR pode fazer a diferença na ESCOLHA da NOVA REITORIA, porém, como sempre, depende sempre dos ACORDOS em nome disto ou daquilo, porém, pode ser que aquela outra máxima dos DITOS POPULARES seja, novamente, a BOLA DA VEZ e nada possa ser revertido em nome do PROJETO ACADÊMICO e ponto quase final…

Ah! O tal dito pelo não dito, afirma: MUDAM AS MOSCAS, MAS A M… É SEMPRE A MESMA…

Também, pode ser que a BOIADA resolva passar por cima dos interesses da ACADEMIA, todavia, com tantas MENTES MEDÍOCRES naqueles lados, talvez possa ocorrer um CHOQUE DE GESTÃO em nome da denominada PÓS-GLOBALIZAÇÃO ORGANIZACIONAL…

Como sempre, deve-se registrar que VOCÊS deste e do outro lado, PERDERAM MANÉS!

Ainda, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

e-mail: [email protected]