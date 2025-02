“Além das ações preventivas, população precisa colaborar no combate à Dengue”, alerta VE

Devido à escalada da Dengue nos últimos dias em Adamantina, a TV Folha Regional entrevistou na manhã de segunda-feira (10) a enfermeira responsável pelo Setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Myrian Rocha Prado.

Segundo a profissional, foi feita uma recontagem das notificações, bem como dos resultados de exames que chegaram e, até o dia 10 de fevereiro (sexta-feira), Adamantina totalizava 105 casos confirmados e 282 notificados.

“Cada vez que vão chegando os resultados esperamos o aumento dos positivos, tendo em vista que as notificações e casos estão espalhados praticamente pela cidade toda, porém, a área com o número maior é o centro”, relatou.

Myrian informou que o atendimento do paciente e a coleta de material para o exame é feito em todas as unidades básicas de saúde. “As UBS estão abertas para receberem os sintomáticos, com febre, dor na cabeça, dor no corpo ou qualquer outro sinal de alarde, e fazer o acompanhamento por um médico ou o próprio enfermeiro. Se for um caso com sinais de emergência, encaminhamos para o Pronto Socorro”.

Como medidas preventivas, a Secretaria Municipal de Saúde mantém as visitas diárias nas residências feitas pelos agentes de controle de vetores e os agentes comunitários de saúde, além do Mutirão de Recolhimento de Entulhos iniciado nesta semana no Jardim Adamantina e que chegará a todos os bairros da cidade. A responsável também adiantou que no próximo domingo (16) começará a ser feita a nebulização (fumacê) no município. Mas somente essas ações preventivas não resolvem. A população precisa ajudar, vistoriando e cuidando dos seus quintais, para a gente conseguir controlar a situação”, completou.

A entrevista completa está disponível na TV Folha Regional (adamantinanet.com.br) e no Facebook na página do Folha Regional.