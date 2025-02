Adamantinense Miguel Esperandio é premiado jogador revelação no Campeonato de Futsal de Flórida

O Centro Universitário de Adamantina (FAI) publicou nesta segunda-feira, 3, a retificação do Edital de Concurso Público nº 001/2025 na qual apresenta a isenção do pagamento de taxa de inscrição a pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida (PcD). Os pedidos de isenção, entretanto, serão recebidos somente até esta quinta-feira, dia 6.

Para isso, segundo o edital, o candidato PcD deverá preencher total e corretamente a ficha de inscrição, disponível no site www.conscamweb.com.br, preencher o requerimento de isenção previsto no Anexo VI do edital, inserir no envelope a documentação ali descrita e protocolar presencialmente o envelope lacrado até as 17 horas do dia 6 de fevereiro no Setor de Protocolo da FAI, localizado no Câmpus I (rua Nove de Julho, 730).

Ainda segundo o edital, juntamente com o requerimento de isenção, o candidato deverá apresentar a cópia do boleto bancário não pago e uma cópia do documento oficial com foto que conste o número do RG e CPF. No caso de pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida é necessária, também, a apresentação de atestado médico que comprove tal situação.

O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição será divulgado a partir das 17 horas do dia 11 de fevereiro no site da empresa Conscam, responsável pela organização e aplicação do concurso.

O concurso, com provas a serem aplicadas no dia 6 de abril, tem vagas para escriturário (prova no período da manhã) e para almoxarife (prova à tarde). As funções são para trabalho em carga horária de 44 horas semanais e salário de R$ 2.323,12.

As inscrições serão recebidas exclusivamente pela internet, no site www.conscamweb.com.br, até as 16 horas do dia 5 de março. A taxa de inscrição para candidatos de ampla concorrência é de R$ 43.