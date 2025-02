Adamantina pode receber vacina da Dengue em 2025, mas é liberada apenas para adolescentes

Com o objetivo de promover o desenvolvimento da área esporte em Adamantina e dar apoio Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, a Indicação nº 031/25 propõe a criação da CME (Comissão Municipal de Esportes) como instrumento de ação estratégica para atender as demandas crescentes da população por políticas públicas esportivas.

O pedido, endereçado ao prefeito José Tiveron e ao secretário Luiz Alexandre dos Santos Hagui, foi apresentado pelos vereadores Hélio Santos e Rogério Sacomam, ambos do Progressistas, na sessão ordinária da Câmara realizada no dia 3 de fevereiro.

“Atualmente, a ausência de órgão dessa natureza dificulta uma maior articulação de ações voltadas ao planejamento, organização e execução de eventos esportivos das diversas modalidades, bem como a valorização dos talentos locais”, ponderam.

As principais funções da CME, de acordo com o documento, seriam: Elaborar um calendário anual de eventos esportivos; Realizar competições e atividades; Mapear e apoiar os talentos esportivos locais, bem como fomentar novas modalidades e parcerias com instituições públicas e privadas; Criar oportunidades para pessoas de todas as idades, com atenção especial para jovens em situação de vulnerabilidade.

Segundo Hélio, a CME terá como proposta central estruturar o esporte municipal de maneira sistemática, promovendo atividades que contemplem todas as faixas etárias e modalidades esportivas, fomentando a prática esportiva tanto no âmbito recreativo quanto no competitivo.

Depois de passar pelo plenário do Legislativo, a Indicação foi encaminhada Ao Executivo e à Selar para a análise da possível implantação.