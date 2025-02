Adamantina Futsal deve estrear em março na Copa da Liga Paulista 2025

O Lions Clube de Adamantina – Cidade Joia realizou uma importante ação de reflorestamento, com o plantio de mais de 300 mudas de árvores nativas em uma propriedade rural da região. A iniciativa tem como objetivo recuperar áreas degradadas, melhorar a qualidade do solo e incentivar a preservação ambiental.

A atividade faz parte do compromisso do Lions Clube com o meio ambiente e contou com a participação de voluntários e especialistas, que auxiliaram no plantio e deram orientações sobre os cuidados necessários para o desenvolvimento das mudas de espécies nativas.

ENGAJAMENTO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Para a presidente do Lions Clube de Adamantina – Cidade Joia, Elisabeth Corraro, essa ação reforça o compromisso da instituição com a sustentabilidade e o futuro das próximas gerações.

“Sabemos da importância das árvores para a regulação climática, a proteção dos recursos hídricos e a manutenção da biodiversidade. Com esse plantio, queremos não apenas recuperar áreas verdes, mas também conscientizar a comunidade sobre a necessidade de preservar o meio ambiente”, destacou.

PRÓXIMOS PASSOS

O Lions Clube de Adamantina – Cidade Joia já planeja novas ações voltadas à educação ambiental e ao reflorestamento. Além do plantio, o clube pretende realizar palestras e campanhas para incentivar a população a adotar práticas sustentáveis no dia a dia.

Os interessados em participar de futuras iniciativas ou obter mais informações podem entrar em contato com o Lions Clube de Adamantina – Cidade Joia por meio das redes sociais [Instagram @lc.cidadejoia]