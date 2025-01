Prefeitura de Adamantina realiza pesquisa de satisfação para avaliar o transporte urbano no município

Nesta segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2025, as vereadoras de Adamantina, Gabi Calil, Meire e Martinha, estiveram em Dracena para prestigiar uma importante ação promovida pelo Governo do Estado de São Paulo, liderado pelo governador Tarcísio de Freitas, em parceria com instituições de saúde e organizações locais. O projeto levou carretas itinerantes à cidade para oferecer exames gratuitos de mamografia e cursos de capacitação para mulheres, gerando grande impacto social.

A iniciativa, que busca ampliar o acesso à saúde preventiva e à qualificação profissional, chamou a atenção das representantes adamantinenses, que participaram do evento para avaliar formas de trazer benefícios semelhantes para Adamantina e sua população.

Durante a visita, Gabi Calil destacou a relevância de projetos como esse para atender demandas essenciais da comunidade. “Trazer um serviço como esse para Adamantina seria um grande avanço, especialmente ao ampliar o cuidado com a saúde e oferecer novas perspectivas às mulheres da nossa cidade. Estamos trabalhando para tornar isso possível”, afirmou.

Além de prestigiar o evento, Gabi Calil participou de uma reunião privativa com a Sra. Haide, assessora da Secretária de Estado Valéria Bolsonaro, que representava o governador Tarcísio de Freitas. Na ocasião, Gabi se comprometeu a estudar as possibilidades para que esse projeto visite Adamantina. O diálogo foi marcado por trocas de ideias sobre como a articulação entre diferentes esferas do governo pode beneficiar diretamente a comunidade local.

As vereadoras acompanharam de perto o funcionamento do serviço, conversaram com os responsáveis pela iniciativa e dialogaram com moradores que foram atendidos. Elas também discutiram como parcerias entre o poder público e a iniciativa privada podem viabilizar ações semelhantes em Adamantina.

A vereadora Martinha ressaltou o impacto humano da iniciativa: “Toda ação que cuida da saúde e prepara as pessoas para novas oportunidades merece nosso apoio. Estamos aqui para aprender e buscar formas de levar isso para nossa cidade.” Já Meire enfatizou a importância da saúde preventiva e seu reflexo direto na qualidade de vida das famílias.



Com o início de 2025 já a todo vapor, as vereadoras demonstram seu comprometimento em buscar soluções práticas para atender às necessidades dos adamantinenses. Gabi Calil reforçou: “O trabalho está apenas começando. Nosso objetivo é transformar boas ideias em projetos concretos que beneficiem a nossa população.”

O evento em Dracena foi mais um exemplo de como ações bem planejadas e executadas podem inspirar iniciativas que melhorem a vida dos cidadãos, e as vereadoras de Adamantina seguem atentas a oportunidades de trazer mais qualidade de vida para a cidade.