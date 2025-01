PAT de Adamantina divulga oportunidades de emprego

Adamantina receberá de 3 a 15 de fevereiro a carreta da mamografia e do empreendedorismo, ambas ficarão estacionadas em frente a Biblioteca Municipal Jurema Citelli.

A iniciativa integra a Campanha SP Por Todas promovida pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher e em Adamantina, ação é realizada pela Prefeitura, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Saúde e Fundo Social de Solidariedade.

A carreta da mamografia tem capacidade para efetuar durante os dias que estiver no município 550 mamografias, sendo 50 por dia e aos sábados 25. O atendimento será realizado por meio de demanda espontânea, ou seja, por meio da distribuição de senhas, sempre a partir das 8h.

As mulheres que tem entre 50 e 69 anos podem retirar a senha apresentando documento com foto e cartão do SUS já mulheres que tem idade menor a 49 anos e maior que 70, precisam apresentar o pedido médico, documento com foto e o cartão SUS.



Carreta do Empreendedorismo

Além dos exames, a carreta do empreendedorismo trará cursos como: Noções básica de corte de cabelo; Design de sobrancelhas com correção de hena; Depilação facial com linha; Fotografia comercial com celular disponibilizados de forma gratuito pelo Senac.

Por sua vez, o Sebrae vai abordar os temas: Sebrae Delas – Desenvolvimento Pessoal: Qualidade e inspiração. Seja uma empresária de sucesso; seja atenta às oportunidades; Comece a organizar sua ideia de negócio: Capacitação, Planejamento, Técnica e Controle; Sebrae Delas – Desenvolvimento Pessoal: Trajetória e Autoconhecimento. Seja dona de sua trajetória; seja a melhor versão de si mesma; Comece a planejar a formalização do seu negócio: Capacitação, Planejamento, Técnica e Controle. Seja dona de sua trajetória; seja a melhor versão de si mesma.

Haverá ainda uma apresentação sobre prevenção e combate à violência durante a espera para a realização da mamografia promovida pela DDM e também a palestra sobre alimentação saudável também enquanto as mulheres aguardam para a realização do exame.

As palestras do SENAC e do SEBRAE serão destinadas as mulheres que já integram o Programa Feira da Mulher Empreendedora e, havendo vagas remanescentes, elas serão destinadas a toda a população.