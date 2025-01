Justiça libera Policial que baleou e matou rapaz em Adamantina

Foi solto pela Justiça após audiência de custódia, o policial civil que havia sido preso após balear um rapaz de 26 anos, no início da noite de ontem, em Adamantina.

Ele passou por audiência no início da tarde de hoje e foi determinado que fosse colocado para responder pelo crime em liberdade e sem nenhuma medida cautelar, haja vista o entendimento judicial sobre os fatos.

Em nota, a Delegacia Seccional, se posicionou sobre o ocorrido:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE ADAMANTINA, esclarece que no início da noite de ontem (02/01/25), um Policial Civil que trabalha no NECRIM de Adamantina, no momento em que deixava sua Unidade rumo a sua residência, após sua jornada de trabalho, presenciou um acidente de trânsito, quando percebeu que uma das partes tentava se evadir do local.

Visando identificar tal pessoa, o Policial Civil começou a fotografar o local e o condutor do veículo Fiat Uno. Todavia, alterado e aparentemente embriagado, esse condutor partiu para cima do Policial Civil, que efetuou um disparo com sua arma, vindo a atingir A.L.O., de 26 anos, que caiu no solo asfáltico e, mesmo socorrido, evoluiu à óbito.



O Policial Civil foi autuado em flagrante por homicídio e passará por audiência de custódia nesta data.

As investigações prosseguem pela Corregedoria da Polícia Civil.

PASSAGENS PELA POLÍCIA



De acordo com informações da polícia, A. L. O, possuía uma extensa ficha criminal, inclusive com o registro de atos infracionais de quando ainda era menor de idade.

Já na fase adulta, respondeu pelos crimes de roubo; duas vezes por violência doméstica; lesão corporal e ameaça.



Também conforme a polícia, na data de ontem, portava uma barra de ferro no interior do carro, além de várias latas de cerveja que haviam sido consumidas.