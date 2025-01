Ato em Homenagem a Evandro Sacoman será realizado na manhã deste sábado

Ao discursar em dois eventos no dia de sua posse como prefeito de Adamantina neste 1º de janeiro, José Carlos Tiveron (Novo) reafirma compromissos e desafios que terá pela frente, ao comandar a gestão pública municipal por pelo menos quatro anos, ao longo do mandato que começou nesta quarta-feira.

Sua primeira fala foi durante a sessão solene da Câmara Municipal de Adamantina, realizada no auditório do campus II da FAI, onde ele, a vice-prefeita Lúcia Haga e os nove vereadores foram empossados. “É uma honra imensa estar aqui, neste anfiteatro da FAl, um lugar tão simbólico para nossa cidade, onde educação, reflexão e ideias se encontram para moldar o futuro de Adamantina”, iniciou. “Hoje, estamos reunidos para mais do que uma posse: estamos aqui para reafirmar o compromisso com nossa cidade e com cada cidadão que depositou sua confiança em nós”, prosseguiu, pouco depois de ser empossado.

Em seguida, na sessão legislativa, Tiveron destacou menções aos vereadores. “Cada um de vocês, vereadores, é mais do que uma voz: são os olhos atentos da população. São vocês que ouvem as dores e os sonhos das pessoas em cada canto da cidade. E por meio de suas ações que os anseios da comunidade encontram espaço para se tornar realidade. E é com essa importância que dirijo minhas palavras a todos vocês: juntos, temos a oportunidade de transformar Adamantina”, frisou o prefeito.

No momento seguinte Tiveron destacou sobre união. “Este é o momento de darmos as mãos. Executivo, Legislativo e população, unidos, derrubando muros que nos separam e erguendo pontes que nos conectam. Porque o futuro de Adamantina não será construído por divisões ou disputas. Ele será fruto de diálogo, colaboração e coragem”, disse. “A força desta Casa de Leis é indispensável para que o Executivo possa trabalhar. Suas decisões moldam os caminhos de Adamantina. E eu os convido a, juntos, criarmos um novo paradigma: um modelo onde Executivo e Legislativo caminhem de mãos dadas com a população, empurrando nossa cidade para o futuro”, completou. “Saibam que de mim não esperem outro compromisso senão com o povo. Estou aqui para servir. Para cada projeto que eu levar a vocês, haverá uma razão maior: o bem da nossa comunidade. E eu espero que possamos, juntos, colocar os interesses coletivos acima de qualquer individualidade”, reforçou o novo dirigente do executivo municipal.

Tiveron destacou que 2025 não será apenas o início de uma nova gestão. “Será o marco de uma nova era para Adamantina. E, ao final deste mandato, quero que olhemos para trás com orgulho, sabendo que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance – e mais um pouco – para tornar esta cidade o lugar dos nossos sonhos”, afirmou.

E propôs uma pactuação. “Vamos fazer deste momento um pacto. Não apenas entre Executivo e Legislativo, mas com cada cidadão de Adamantina. Que nossa atuação seja movida por valores maiores do que qualquer interesse pessoal. Que nossa união seja a ponte para o progresso, a prosperidade e a transformação que nossa cidade merece, disse. “Agradeço a cada um de vocês pela confiança, pelo compromisso e pela disposição em trabalhar por Adamantina. Que Deus nos abençoe, nos guie e nos dê sabedoria nesta jornada”, mencionou, ao encerrar sua fala na sessão solene legislativa.

Caminhada

A segunda fala do prefeito eleito já foi entre seu núcleo, no gabinete que fica no quinto andar do paço municipal, onde ocorreu a transmissão de cargo. “Hoje, diante de vocês, nesta cidade que tanto amamos, sinto uma responsabilidade imensa. Cada rosto aqui presente carrega uma história, um sonho, uma luta”, disse. “Somos todos parte de algo maior e, juntos, estamos prestes a escrever um novo capítulo na história de Adamantina”, continuou.

Na sequência Tiveron pontuou sobre sua fé cristã e se reafirmou como conservador nos costumes e liberal na economia. “Mas, acima de tudo, acredito no poder da união, no potencial das pessoas e na força de Deus em nossos caminhos”, ressaltou.

Depois o novo prefeito fez uma síntese sobre a cidade, falando ainda da sua família e amigos. “Adamantina é minha raiz. Aqui nasci, cresci, estudei, me formei, trabalhei, casei, construí minha família e crio meus filhos. Cada rua desta cidade, cada esquina, traz lembranças que moldaram o cidadão que sou”, mencionou. “Devo tudo à minha família: à minha esposa, Adelisa, que é meu alicerce, e aos meus pais, irmãos e amigos, que sempre estiveram comigo. Foi com vocês, e por vocês, que aprendi o que significa compromisso, gratidão e amor incondicional”.

Em outra fase do seu discurso, Tiveron mencionou sobre o recente momento político que o levou a disputar sua primeira eleição e se tornar prefeito. “A caminhada até aqui não foi fácil. Para estar diante de vocês hoje, tive que fazer escolhas que refletissem os valores que carrego.

Ao me filiar ao Partido Novo, encontrei um alinhamento de ideias e princípios que ressoaram com tudo o que aprendi em casa”, disse. A minha vice-prefeita, Lúcia Haga, compartilha dessa visão e tem sido uma parceira inestimável. Gostaria também de agradecer à Wilma, nossa presidente do partido, e ao meu coordenador de campanha, Alcântara, que com estratégia, coragem e determinação, ajudaram a construir o caminho que me trouxe até aqui. Mais do que uma campanha, vivemos um movimento de esperança e transformação”, prosseguiu.

Faremos história

Segundo mencionou, desde 6 de outubro até o momento de sua posse foram realizadas mais de 300 reuniões com diferentes vozes da cidade, entre professores, profissionais liberais, empresários, trabalhadores, estudantes, pais de família, políticos e outros. Dessas reuniões nasceu a composição do time que compõe seu primeiro escalão de secretários e o quadro de chefia, direção e assessoramento. “Permitam-me dizer algo sobre essas pessoas: elas não assumiram cargos, assumiram missões”, ressaltou. “Cada um que aceitou estar à frente de uma secretaria ou departamento sabe que não estamos aqui para trabalhar 40 ou 44 horas por semana. Estamos aqui à disposição, dispostos a servir, dispostos a ouvir, dispostos a fazer a diferença nos próximos 1.460 dias, até 31 de dezembro de 2028”, prosseguiu.

Encerrando sua fala, Tiveron reiterou seus compromissos de governo. “Hoje, de peito aberto, com um coração cheio de gratidão e um espírito incansável, reafirmo meu compromisso com cada um de vocês. Com cada família que acredita em nosso trabalho. Do morador mais simples ao grande empresário, todos têm sua importância nesta caminhada. Este governo será de todos e para todos”, disse. “Que Deus nos proteja, nos dê sabedoria e saúde para revolucionar Adamantina. Não será fácil, mas tenho certeza de que faremos história”, finalizou.