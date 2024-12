Secretaria de Saúde instala novas estruturas de atendimento em três setores

Três setores vinculados à Secretaria de Saúde de Adamantina passam a contar com novas estruturas de atendimento. As mudanças de endereço visam, além de melhorar o suporte ao cidadão, atender recomendações do TCE (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo).

Durante explicações sobre os novos locais da Farmácia, Laboratório Municipal e Setor de Transporte, o secretário de Saúde Gustavo Taniguchi pontuou que a pasta está seguindo os apontamentos do órgão fiscalizador estadual. Ele cita como exemplo a Farmácia Municipal, que exige agora, pelo porte de distribuição, um espaço maior de depósito e armazenamento por tipos de medicamentos.

Atualmente, a Saúde municipal distribui cerca de 500 tipos de remédios, além dos medicamentos de alto custo que são custeados pelos governos estadual e federal. “Por isso estamos mudando o endereço da nossa Farmácia, que também estará mais centralizada. É uma estrutura de acordo com as normas vigentes, visando, além de oferecer um suporte de atendimento mais adequado ao munícipe, atender as recomendações e regulamentações dos órgãos competentes”, explica Taniguchi.

A Secretaria de Saúde alugou dois prédios, um na rua Joaquim Nabuco, onde será o atendimento ao público, e outro na alameda Fernão Dias para depósito. As duas estruturas estão anexas. “Desde quando alugamos os novos prédios, realizamos diversas modificações e adequações”.

O secretário cita ainda que a pasta investiu R$ 200 mil em mobiliário e outros R$ 150 mil na compra de ar condicionado. “O espaço será todo climatizado, com senha e poltronas para esperar, trazendo ainda mais conforto ao cidadão”, afirma Taniguchi.

A inauguração da nova Farmácia Municipal deve ocorrer nos próximos dias.

SETOR DE TRANSPORTE

Outra mudança de endereço envolve o Setor de Transporte, que agora funciona na alameda Fernão Dias, 111 – cerca de 150 metros do CIS (Centro Integrado de Saúde).

O secretário explica que na renovação do aluguel do prédio anterior era exigido laudo sobre a acessibilidade do local. “Como exigia um grande investimento por parte da Prefeitura em um prédio locado, preferimos encontrar outro imóvel já com as adequações exigidas”, pontua Taniguchi.

No mesmo espaço atende as nutricionistas do Município.

CENTRO DE SAÚDE DESOCUPADO

Também, a Secretaria de Saúde realiza a mudança do Laboratório Municipal para imóvel que fica na rua Arno Kiefer, em frente a escola Profª. Fleurides Cavallini Menechino.

Com isso, o Centro de Saúde ficará totalmente desocupado para continuidade do projeto de Regionalização da Saúde. “Em nossa proposta, o imóvel seria cedido para a Santa Casa implantar os atendimentos de especialidades. Porém, a avaliação será da nova gestão municipal”, finaliza Gustavo Taniguchi.