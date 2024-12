REVIVER ADAMANTINA

Como entrevistado da semana a TV Folha Regional recebeu o futuro secretário municipal de desenvolvimento econômico Carlos Barbosa, que tem graduação em Educação Física, mestrado em Fisiologia e doutorando em Gestão Pública.

“Participei desde a pré-candidatura a prefeito do José Tiveron. Como contribuição, escrevi os planos de governos para cada uma das secretarias e também trazendo propostas para serem incorporadas no Plano de 100 dias para o início do mandato”, relatou.

Carlos também revelou que entre as incumbências dadas a ele, talvez a principal, estava ligada justamente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sobre se a pasta deveria continua existindo no quadro da Prefeitura ou não. “Foi uma decisão estratégica. Essa pasta ainda não tem dois anos de criação – completará 24 meses em fevereiro de 2025. E como temos uma Ministério da Economia e uma Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, então algo de importante tem essa área. Por isso nos meus estudos mostrei a importância de mantê-la”.

Dentro dos 100 primeiros dias, segundo o futuro secretário, será feito um diagnóstico e montada uma estrutura interna, inclusive com remanejamento de funcionários de outros setores, para que realmente supra as necessidades do trabalho no dia a dia e a Secretaria possa evoluir.

“Já temos feito muitas reuniões com o empresariado. Estamos recebendo muitas propostas de interesses de empresas que querem se instalar em Adamantina. Já firmamos parceria com o Sebrae para o começo dos trabalhos, em especial para dar condições de formalização aos microempreendedores”, destacou.

