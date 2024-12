REVIVER ADAMANTINA

A Paróquia Santo Antônio de Adamantina abriu as comemorações do Natal com a apresentação do tradicional presépio, que está montado na Capela de São José, dentro da Matriz, próxima ao confessionário.

Mantendo uma tradição de mais de duas décadas, o presépio se tornou um símbolo para a comunidade. Neste ano, com tamanho reduzido, as peças dispostas remetem diretamente ao ambiente local de nascimento do Menino Jesus, levando os visitantes a uma reflexão sobre o verdadeiro sentido do Natal.

A montagem foi concluída na última terça-feira (3) e estará disponível para visitação até o dia 6 de janeiro, quando se celebra a Festa de Reis.