Paróquia de Fátima apresenta presépio para a celebração do Natal

Durante os meses de outubro e novembro, os membros dos Conselhos Municipais da Assistência Social, Pessoa Idosa e Criança e Adolescente promoveram visitas de monitoramento e acompanhamento com o objetivo de garantir que as instituições estejam alinhadas às diretrizes das políticas públicas e cumpram com os requisitos legais e éticos necessários para a prestação de serviços de qualidade à população.

Além das visitas técnicas, os conselhos ainda solicitam, se necessário, relatórios periódicos para verificar se as entidades estão cumprindo suas obrigações legais e oferecendo serviços compatíveis com os padrões exigidos. Esse processo inclui a análise de documentos e a escuta dos usuários e trabalhadores envolvidos.

“A avaliação contínua possibilita a identificação de pontos de melhoria, assegurando que os serviços sejam acessíveis, inclusivos e eficazes. Além disso, incentiva a formação e o aprimoramento dos profissionais envolvidos, promovendo a excelência no atendimento. O monitoramento das entidades também fortalece a transparência no uso dos recursos públicos e privados, garantindo que sejam aplicados de maneira ética e eficiente”, afirma Ana Lucia Barros, assistente social da pasta.

A assistente social acrescenta que além da fiscalização, o trabalho dos conselhos contribui para a consolidação de uma rede de proteção social, fortalecendo a articulação entre os diversos atores envolvidos na defesa dos direitos da população.

“Por meio do monitoramento e avaliação, assegura-se que as entidades inscritas atuem de forma coerente com os princípios de equidade, dignidade e justiça social”, garante.