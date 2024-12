Pacheco & Grion e Alta Paulista Corretora de Seguros, de Dracena, celebram as conquistas de 2024

Por mais um ano, a Pacheco & Grion Corretora de Seguros, de Adamantina, e a Alta Paulista Corretora de Seguros, de Dracena, comemoraram as conquistas de 2024. O evento, realizado no último dia 7, no Clube dos XV, reuniu cerca de 150 pessoas de toda a região.

A confraternização contou com a presença de funcionários e familiares, além de diretores e colaboradores de seguradoras parceiras e amigos. Na oportunidade, os empresários Neto Grion, Juarez Grion e Sérgio Adalberto Saqueto agradeceram aos colaboradores pela dedicação e empenho. Além disso, destacaram o atendimento diferenciado aos clientes: “nossos melhores parceiros”.