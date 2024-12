Motorista morre após caminhão carregado com repolho capotar em rodovia

O acidente ocorreu por volta das 9h30, na altura do quilômetro 413 da rodovia. Por causas ainda desconhecidas um GM Onix colidiu frontalmente com uma carreta Scania.

Com o impacto, o motorista do carro sofreu ferimentos generalizados e morreu ainda na pista. O condutor do caminhão teve lesões leves e necessitou de atendimento médico.

A principal suspeita é que a chuva forte tenha ocasionado o acidente. Policiais da Polícia Científica estiveram no local e devem emitir laudo com as causas da colisão em até 30 dias. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil de Assis.