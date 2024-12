Inauguradas novas instalações da Ressonância Magnética, Enfermaria Clínica e Centro Cirúrgico da Santa Casa

O escritor Nivaldo Martins do Nascimento, o conhecido “Londrina”, apresenta ao público sua mais recente obra, “Registros para olhares mais atentos”, no dia 6 de dezembro, no campus II do Centro Universitário de Adamantina. O evento, aberto ao público, terá início às 19h45, no auditório do bloco V (bloco de medicina), marcando o lançamento oficial de seu quinto livro.

Com uma carreira literária que inclui outros quatro livros e uma coautoria, Londrina consolida sua trajetória com uma coletânea composta por 70 artigos de opinião, distribuídos em mais de 160 páginas. Os textos abordam temas diversos e contemporâneos, como política, meio ambiente, cidadania, comportamento e as interações sociais e políticas no contexto urbano. Um dos destaques da obra é a abordagem sobre a recente eleição municipal.

HISTÓRIA E MOTIVAÇÕES DO AUTOR

Londrina relembra que chegou a cogitar uma pausa em suas publicações após lançar sua terceira obra, em 2022. Contudo, reconsiderou a decisão e retomou sua produção literária em maio de 2023, publicando textos no grupo Folha Regional/AdamantinaNET. Esses escritos não apenas ganharam destaque, mas também o impulsionaram a expandir suas ideias, culminando na criação do livro.

Em sua obra, Londrina afirma ter priorizado temas de interesse coletivo, como destaca na introdução intitulada “Primeiras palavras”. O autor agradece ainda o apoio de amigos que, segundo ele, foram fundamentais para a concretização do projeto.

ASPECTOS TÉCNICOS E PARCERIAS

“Registros para olhares mais atentos” tem prefácio assinado pelo juiz de direito Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato, e prólogo escrito pelo professor Alfredo Peixoto Martins, doutor em filologia e linguística, que apresenta uma síntese dos textos da publicação.

A edição conta com capa, diagramação e arte final de Fernando Rocha Perez Guerrero, revisão de Maria Eugênia da Silva Martins e catalogação bibliográfica feita por Eliane de Freitas Leite.

SOBRE O AUTOR

Ambientalista, militante de causas coletivas, servidor público e sindicalista, Londrina acumula uma obra que inclui os livros:

-”Ninguém consegue deter a primavera” (2004)

-”Ensaios sobre a política adamantinense e outros escritos” (2012)

-”Meu legado de lutas socioambientais” (2022)

-”AQuatro” (2023), como coautor

-”Registros para olhares mais atentos” (2024)

Ao longo de sua trajetória, Londrina foi homenageado 12 vezes com moções de congratulação pela Câmara Municipal de Adamantina e, em 2023, recebeu o título de Cidadão Adamantinense, a maior honraria concedida pelo Legislativo local.

O lançamento de sua nova obra promete ser um evento especial, unindo literatura, reflexão e interação com o público.