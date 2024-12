Homem morre após ser atingido por carro no centro de Adamantina

Ele havia sido preso e identificado no fim de semana como suspeito de furtos em Flórida Paulista e Pacaembu

Na madrugada de hoje (18), a Polícia Militar de Adamantina prendeu em flagrante um homem já conhecido nos meios policiais pelo crime de furto de cobre em obras, residências e outros estabelecimentos.

Conforme apurado pela equipe de jornalismo do Adamantina NET, as autoridades tomaram conhecimento de que um furto havia sido cometido na Rua Rio de Janeiro. A vítima, ao retornar à sua residência, ouviu barulhos e, ao verificar, flagrou um homem com camisa preta e boné subtraindo fios que haviam sido instalados no imóvel.

De acordo com o relato da vítima, o autor do crime fugiu em direção à linha férrea.

As equipes em serviço iniciaram patrulhamento e diligências para localizar o suspeito, que foi encontrado no cruzamento da Rua Goiás com a Alameda Josefina Dall’Antônia Tiveron.

O indivíduo foi abordado e submetido à busca pessoal, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado em sua posse. Indagado sobre o furto, ele confessou a autoria do crime e indicou o local onde os fios furtados estavam escondidos.

Os objetos indicados pelo suspeito foram encontrados em um matagal próximo à linha férrea, nas proximidades do local da abordagem.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão pela prática do crime de furto.

O autor foi conduzido ao 1º Distrito Policial, juntamente com os objetos apreendidos, para a formalização da ocorrência.

PRESO ANTERIORMENTE

O suspeito já havia sido preso anteriormente em Flórida Paulista e era acusado de, pelo menos, outros quatro furtos, incluindo um em Pacaembu. Ele chegou a ser levado à Cadeia Pública e passou por audiência de custódia, mas foi liberado pela Justiça.

Agora, preso novamente, ele será submetido a uma nova audiência, onde a Justiça decidirá se ele será colocado em liberdade para responder ao crime ou se permanecerá à disposição da Justiça em uma unidade prisional.