Feira da Mulher Empreendedora acontece neste sábado (7) na Estação Recreio

No próximo domingo, dia 8 de dezembro, o Bairro do Pavão, em Adamantina, abrirá suas portas para uma comemoração especial das tradições rurais. O primeiro “Almoço Resgatando Tradições Rurais”, promete trazer um encontro com as raízes culturais e a valorização da vida no campo, em um evento pensado para toda a família e amigos.

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ENCONTRO DE CAVALEIROS

A partir das 10h, o evento começa com um encontro de cavaleiros, que mostra o espírito e a união de quem cultiva os costumes da vida rural. Este será um momento de celebração, onde a tradição equestre ganhará destaque.

ALMOÇO TÍPICO

O almoço será servido no Salão Paroquial do Bairro do Pavão, a partir das 12h. O cardápio, com comidas tradicionais, busca levar os convidados a uma viagem de sabores que remetem ao campo. Com um convite de apenas R$ 35,00, o público poderá se deliciar com uma refeição autêntica e celebrar as heranças culturais do campo.

O Salão Paroquial do Bairro do Pavão fica na Estrada Gabriel Seixas, Km 4,2 – Bairro do Pavão.

Conforme a organização, os convites estão disponíveis e podem ser adquiridos e mais informações com César pelo telefone: 18 99771-8237.

O Jornal Folha Regional e portal de notícias Adamantina NET apoiam a iniciativa.