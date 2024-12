Cocipa: moradora de Adamantina ganha moto da campanha ‘Hiper Cliente Feliz’

Após empatar em 1 a 1, no tempo normal em uma partida muita disputada, a equipe do Resenha E.C./ Supermercado Godoy Rede Smart, do Jardim Brasil, sagrou-se campeão do 5º Torneio Solidário de Futebol Médio organizado pela Associação dos Moradores do Jardim Brasil de Adamantina.

O título conquistado pela Resenha E.C./ Supermercado Godoy Rede Smart, foi com a vitória nas cobranças de penalidades diante do bom time do San Remo E.C. por 5 a 4.

O evento esportivo teve a participação 8 equipes convidadas e foi realizado no domingo (22), na Arena Sintética Érico Fernando da Silva “Kim Som”, no Jardim Brasil que recebeu um bom público.