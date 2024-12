Cardim e Tiveron são homenageados pela Polícia Militar

Na última sessão ordinária deste ano no Poder Legislativo – que também encerrou os trabalhos no plenário no mandato 2021/2024 – um grupo de vereadores apresentou a Indicação nº 370/2024 que solicita uma avaliação, junto aos respectivos departamentos jurídicos da Prefeitura do Município e do Centro Universitário de Adamantina (FAI), quanto à viabilidade de aumentar o número de bolsas de estudo de 50% a partir do ano de 2025.

De acordo com dados relatados pelos autores do pedido, atualmente, são oferecidas pela Autarquia aos alunos apenas 80 bolsas de 50%, com base na análise de critérios socioeconômicos, especialmente a apuração da renda familiar.

“Existe urgente necessidade de ampliação do número dessas bolsas de estudo, com prioridade para os estudantes residentes no município de Adamantina que não possuem recursos financeiros para custear as mensalidades de um curso superior, ressaltando ainda que a FAI tem como sua mantenedora a Prefeitura”, acrescentam.

A Indicação foi endereçada ao prefeito Márcio Cardim e ao reitor da FAI Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza.

“Destacamos a relevância dessa medida para os jovens, pois a formação em nível superior não apenas desenvolve competências intelectuais, mas também oferece melhores condições para enfrentar o competitivo mercado de trabalho. Além disso, a iniciativa trará impactos positivos significativos para a vida dos estudantes beneficiados e para a comunidade como um todo”, finalizam os vereadores.