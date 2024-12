Adamantina é ouro no Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização

A primeira semana de dezembro foi repleta de atividades na Escola Estadual Helen Keller de Adamantina, que integra o Programa de Ensino em Tempo Integral – PEI. Com a iminência do final do ano letivo, no próximo dia 17, a unidade realizou uma série de atividades multidisciplinares que envolveram alunos do Ensino Fundamental e Médio.

A programação teve início com jogos amistosos de vôlei e futsal, disputados por equipes compostas por estudantes da EE Helen Keller e da EE Pércio Gomes Gonzales, de Flórida Paulista. O evento serviu como aquecimento para o que estava por vir, com outras importantes atividades acontecendo ao longo da semana.

Outras importantes atividades foram as culminâncias das disciplinas Eletivas e dos Itinerários Formativos, oportunidade para os estudantes apresentarem os trabalhos e pesquisas desenvolvidos ao longo do ano.

As eletivas (Alice no país da Matemática; Fábrica de Ideias; Qualidade de Vida, Esporte e Saúde; Saúde Integral; Fashion and Beauty; Calculando com os Números; Corpo em Movimento; Passaporte para o Mundo; Turismo Sustentável; Adamantina Explorer) apresentaram evidências das atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo e desenvolveram atividades dinâmicas e lúdicas.

Destaque para a participação da cantora Rafa Shiver e do percussionista Gabriel Bats, na eletiva Eu Canto, e para a entrega de troféus, pelas eletivas “Como melhorar o meio em que vivo? Parte II” e de “Meio ambiente, Arquitetura e Urbanismo”, ao secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Thiago Benetão, ao gestor ambiental Rodrigo Shioda e aos representantes do projeto Refloresta Aguapeí, Jaqueline Zaparolli e Augusto Neves, como forma de reconhecimento à parceria desenvolvida.

As eletivas são atividades opcionais que complementam a formação acadêmica dos alunos, oportunizaram aos estudantes a possibilidade de personalizem a sua educação, de acordo com os seus interesses e projeto de vida.

O ápice da programação, no entanto, foi a 4ª edição da Feira de Empreendedorismo e Cidadania Financeira, no último dia 5. O evento contou com a colaboração de diversas empresas da cidade e região, que ofereceram prêmios, que foram adquiridos pelos alunos por meio de um leilão utilizando o HK Dólar—uma moeda criada pela própria escola. Esse sistema de recompensa reconhece o esforço dos estudantes ao longo do ano, tanto nas conquistas acadêmicas quanto nas atitudes comportamentais. A moeda é distribuída aos alunos como estímulo para buscarem melhoras em sua trajetória acadêmica e pode ser utilizada para a aquisição dos prêmios no final do ano.

Em um clima saudável de competição e alegria, os estudantes disputaram item por item em um verdadeiro leilão: TV, bicicleta, skate, bolas, produtos tecnológicos e cestas básicas foram os itens com maiores lances alcançados. Após o leilão, os estudantes puderam adquirir roupas, calçados, alimentos e itens diversos que estavam dispostos em salas da unidade.

Agradecimento

A Direção e Equipe Pedagógica da EE Helen Keller PEI manifestam os mais sinceros agradecimentos às empresas que apoiaram a realização da 4ª Feira de Empreendedorismo e Cidadania Financeira.