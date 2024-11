Seis jovens ficam feridos após carro cair em córrego de Birigui; motorista não tinha habilitação

Uma adolescente de 13 anos sofreu fratura na coluna e outros cinco jovens tiveram ferimentos após o veículo em que eles estavam cair no canal do córrego Biriguizinho, em Birigui (SP). O acidente aconteceu no início da madrugada de domingo (17), depois que as vítimas saíram de uma festa. A condutora do carro, que não tinha habilitação, confessou ter ingerido bebida alcoólica.