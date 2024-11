Santa Casa recebe da ARCA novas poltronas para pacientes de hemodiálise

Através das redes sociais, o prefeito eleito de Adamantina, José Tiveron (NOVO), anunciou nesta quinta-feira (14), mais quatro secretários municipais que irão compor a sua equipe na Prefeitura a partir do dia 1º de janeiro.

Foram anunciados os seguintes secretários:

– LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS HAGUI – Secretário de Esportes

– ANDRÉIA REGINA RIBEIRO – Secretária de Assistência Social

– ANDRÉ RICARDO RICCI JÚNIOR – Secretário de Planejamento e Desenvolvimento

– EDER BONFAIN – Secretário de Obras e Serviços

“Esses líderes têm não só trajetórias exemplares, mas também uma forte conexão com nossa comunidade. Com ética e responsabilidade, trabalharão para tornar Adamantina uma cidade inclusiva, moderna e sustentável”, afirma o prefeito eleito.

Na nota postada nas redes sociais, José Tiveron destaca que o objetivo é construir um governo sólido, atento aos desafios e focado no desenvolvimento nas áreas de Educação, Esporte, Planejamento Urbano e Rural. “Estamos avaliando minuciosamente nosso secretariado, para garantir profissionais com experiência e alinhamento aos valores de Adamantina. Cada secretaria foi definida após um rigoroso processo de entrevistas, sempre com o foco no melhor para a cidade”, reforça.

“Hoje reafirmo, ao lado da vice-prefeita eleita Lucia Haga, nosso compromisso de fazer de Adamantina uma cidade modelo, pautada por valores éticos e dedicação ao bem comum. A confiança que vocês depositaram em nós, ao escolherem uma gestão pública moderna e transparente, nos motiva a cada passo”, ressalta a nota postada pelo prefeito eleito José Tiveron.

CONHEÇA OS PERFIL DOS SECRETÁRIOS ANUNCIADOS:

ANDRÉIA REGINA RIBEIRO

Formada em Serviço Social pela Faculdade Toledo de Presidente Prudente em

1993, com especializações em Saúde Mental e Trabalho Social com Famílias,

Andréia Regina Ribeiro possui uma rica experiência de 30 anos na vida pública, já tendo atuado em sete municípios, entre eles Adamantina, Dracena e Lucélia. Com quatro passagens em cargos de confiança e duas como concursada, Andréia se destaca por sua dedicação em organizar a área de assistência social, liderando ações estratégicas e implantando redes de proteção intersetorial para fortalecer o suporte a crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Ela já representou municípios na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) do Estado de São Paulo e atualmente lidera a comissão de gestores de Assistência Social da Nova Alta Paulista. Natural de Indiana, Andréia escolheu Adamantina para viver e valoriza o compromisso social da comunidade local. Fortemente orientada por valores como ética, sigilo e comprometimento, ela acredita na transformação da vida das pessoas e na promoção da qualidade de vida por meio de uma assistência social eficiente, leal e eficaz.

ALEXANDRE DOS SANTOS HAGUI

Formado em Educação Física pela FAI – Faculdades Adamantinenses Integradas

em 2016, Luiz Alexandre dos Santos Hagui traz ao seu trabalho uma sólida

experiência como empresário e ex-atleta, com um profundo vínculo com

Adamantina, onde nasceu, cresceu e sempre residiu. Ao longo de sua carreira, Luiz atuou em escolinhas de futebol e também fundou sua própria empresa,

consolidando sua trajetória como gestor e filantropo, promovendo ações para causas locais. Hoje, como Secretário de Esportes, seu objetivo é fomentar a prática esportiva, o lazer e a recreação em todas as faixas etárias, desenvolvendo o esporte com excelência e dedicação. Casado com Franciele e pai de três filhas, Luiz valoriza os princípios éticos e a transparência, mantendo um forte comprometimento com a disciplina e o desenvolvimento da educação esportiva. Sua gestão se alicerça no respeito, na liderança proativa e na construção de uma equipe motivada para transformar o cenário esportivo de Adamantina. Em 2025, ele planeja grandes mudanças, visando expandir as oportunidades esportivas e fortalecer a inclusão esportiva para toda a população.

EDER CARLOS BONFAIM

Éder Carlos Bonfain é formado em Agronomia e Farmácia pela FAI, há mais de uma

década, com uma carreira consolidada e de ampla experiência em gestão de

operações e liderança de equipes voltadas para infraestrutura e serviços. Com

passagens por grandes corporações, onde acumulou vivências diversificadas,

desenvolveu habilidades robustas em liderança, planejamento estratégico e

otimização de processos, competências que agora traz com entusiasmo para sua

atuação na Secretaria de Obras e Serviços de Adamantina. Natural e residente na

cidade, Éder possui uma compreensão profunda das necessidades e demandas

locais, e está totalmente dedicado a fortalecer áreas essenciais como pavimentação,

saneamento básico, iluminação pública e manutenção de espaços e vias públicas.

Focado em garantir uma gestão eficiente, inovadora e transparente, ele está

comprometido em promover melhorias concretas e significativas para a

infraestrutura urbana e rural, assegurando um ambiente bem estruturado e acolhedor, que contribua para a qualidade de vida de toda a comunidade de

Adamantina.

ANDRÉ RICARDO RICCI JÚNIOR

Formado em Engenharia Civil pela FAI, com colação de grau em 2020 e pós-

graduado em Segurança do Trabalho pela FAECH/FABRAS, André Ricardo Ricci

Júnior une a experiência técnica à prática empresarial adquirida ao longo de dez

anos como gestor. Desde 2020, ele atua como engenheiro civil e em 2024

completou sua formação em segurança no trabalho, destacando-se pela

administração de projetos e gestão de pessoas. Atuando amplamente em

Adamantina, seu trabalho o aproximou das demandas de mobilidade urbana e

desenvolvimento municipal, o que o levou a ocupar uma cadeira na comissão de

trânsito da cidade. Com raízes locais e familiares, André é nascido e criado em

Adamantina, onde contribui ativamente, inclusive por meio de doações para obras

de infraestrutura rural, em parceria com o poder público. Ele se define como um

gestor comunicativo, proativo e ético, pautado por valores que fundamenta em sua

fé e vida familiar. Como Secretário de Planejamento e Desenvolvimento, ele buscará

aplicar seu conhecimento para projetos de mobilidade e engenharia, valorizando o

bem-estar coletivo e a sustentabilidade da cidade e seus habitantes.