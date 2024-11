Robertinho foi o 4º mais votado em 2024, porém não está entre os 9 vereadores eleitos

Em busca de exercer o seu 2º mandato na Câmara Municipal, o servidor público Roberto Honório de Oliveira, mais conhecido como Robertinho da Dengue (PL), alcançou o feito de ter sido o 4º mais votado entre todos os 103 candidatos a vereador que disputaram as Eleições Municipais 2024. A reportem do Jornal Folha Regional conversou com ele na semana passada.

“Foi uma campanha muito concorrida e difícil, principalmente pela falta de dinheiro para montar uma estrutura de trabalho. Mas considero que foi uma campanha bem feita”, analisou.

Apesar de conquistar expressivos 733 votos – ficou atrás somente de Gabi Calil (NOVO) com 888, Daniel Fabri (Podemos) com 869 e Edinho Ruete (NOVO) com 799 –, ele não estará entre os 9 vereadores considerados eleitos para o mandato 2025/2028 na Câmara Municipal. Isto graças ao ‘combatido’ quociente partidário ou quociente partidário e sobras, que é calculado dividindo-se a quantidade de votos válidos para determinado cargo pelo número de vagas para aquele cargo.

“Mesmo não tendo entrado, fui privilegiado em ter 733 votos, o que é um mérito para poucos dentro de uma campanha com tantos candidatos. Acredito que a sinceridade ao conversar com as pessoas fez com que acreditassem em mim e confiassem que estava realmente me propondo a ajudar durante os quatro anos”, declarou ao FR.

Robertinho tem uma trajetória política de concorrer em vária campanhas anteriores e foi vereador no mandato 2013/2016, quando obteve a expressiva marca de 911 votos pelo DEM (Democratas). Também, na atual Legislatura ocupou o posto de suplente no Partido Progressistas.

“Com certeza pretendo me candidatar novamente na próxima eleição. Não vou encerrar minha carreira política. E, mesmo não eleito, continuarei tentando ajudar as pessoas que me procuram, porque acredito que não é preciso ter mandato para trabalhar pela população e pela cidade”.