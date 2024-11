Prefeitura de Adamantina divulga programação da Semana da Consciência Negra

Na manhã de domingo (10), foi realizada a inauguração da Arena de Grama Sintética Fernando Bueno “Ratão” que foi construída no Jardim Bela Vista.

A solenidade contou com a presença do prefeito Márcio Cardim, vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”, Ronaldo Pereira Dutra “Tuiuiu”, secretário de Esportes, Lazer e Recreação, os vereadores Helio Santos e Riquinha do Bar, Neide Bueno, mãe de Fernando Bueno, presidindo bairro, Fabio Junior Paula e moradores do bairro.

Tuiuiu relembrou de todas as ações que a pasta desenvolveu ao longo dos últimos e disse que era justa a homenagem ao Ratão por ter sido alguém muito envolvido com o esporte no bairro.

Riquinha do Bar agradeceu ao prefeito Márcio Cardim por atender a todas as demandas e por ter destinado esta área de lazer para o bairro. Por sua vez, o presidente do bairro também agradeceu e pediu que os moradores cuidem e mantenham limpo, pois o espaço é destinado ao lazer de todos.

“Muito obrigada. Eu agradeço a todos”, disse Neide, emocionada com a homenagem que o seu filho recebia.

O prefeito Márcio Cardim relembrou que já foram entregues mais duas arenas de grama sintética, uma no Jardim Brasil e outra no Pioneiros.

“Enquanto serão investidos quase 500 mil reais em apenas uma no Residencial Itamarati em recursos federais, nós conseguimos fazer três com recursos próprios”, afirmou.

No local, foi realizada a concretagem do piso que recebeu o gramado artificial e a arena mede 30 metros de largura por 50 metros de comprimento. Após a solenidade, foi realizada ainda uma partida entre os times do bairro.