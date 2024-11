Praça Elio Micheloni recebe nesta sexta-feira (15) Rock na Praça

O curso de Direito do Centro Universitário de Adamantina (FAI) realizou, no último dia 4, o V Júri Simulado no salão do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Adamantina. Trata-se de uma atividade realizada em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), com a participação de 27 alunos do 10º termo do curso, que representaram os envolvidos em um caso real sobre tentativa de homicídio.

Os estudantes atuaram como juíza presidente da sessão do Júri, promotores, advogadas, jurados, réu, testemunhas, policial civil e serventuários do Poder Judiciário. As teses apresentadas pela acusação e pela defesa representaram os diferentes aspectos jurídicos envolvidos em casos reais de crimes dolosos contra a vida.

A juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Adamantina, Ruth Duarte Menegatti, orientou os alunos com explicações sobre a importância do Tribunal do Júri e as etapas processuais, contribuindo para o aprendizado dos estudantes e para o sucesso da atividade acadêmica.

O Júri Simulado foi acompanhado presencialmente por 89 alunos do curso de Direito da FAI. A atividade, para os alunos que atuam diretamente, complementa a disciplina de prática jurídica ministrada pelo Prof. Me. José Eduardo Lima Lourencini, organizador da atividade simulada. Para os alunos espectadores, representa uma atividade extensionistas, pois o Tribunal do Júri está relacionado com as relações humanas e sociais, abordando casos de aplicação do Direito em busca de Justiça.

O coordenador do curso de Direito, Prof. Me. Igor Terraz Pinto, e a supervisora do Programa FAI Cidadã, Prof.ª Dra. Fernanda Stefani Butarelo, participaram do evento que também contou com o apoio dos docentes Prof.ª Esp. Ariane Mazzo José, Prof. Esp. Arnon Alves da Silva, Prof. Me. Rafael Teixeira Sebastiani e Prof. Esp. Thiago Maluf.

“A coordenação e os professores do curso de Direito da FAI parabenizam os estudantes de Direito pela participação e pelo empenho na realização da atividade e agradecem a todos os envolvidos, especialmente a Dra. Ruth pela atenção dispensada aos alunos e pela possibilidade de o evento ser realizado, pela quinta vez, no Plenário do Júri local, com autorização do Tribunal de Justiça”, concluiu a supervisora do Programa FAI Cidadã, Prof.ª Dra. Fernanda Butarelo.