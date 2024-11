Morador reclama de aumento de mais de 100% no valor da conta de água da Sabesp

Na manhã da última quarta-feira (13), Clever Erédio Moraes, morador da Rua Osvaldo Cruz, nº 778 – centro de Adamantina, procurou a redação do Jornal Folha Regional e Portal Adamantina Net para expor um aumento de mais de 100% no valor cobrado pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) em sua conta de água de R$ 481,70, com vencimento no dia 5 de novembro, já que nos meses anteriores pagou em média R$ 180,00.

O consumidor considera a quantia deste mês abusiva. E relatou ainda que em outra cobrança, meses atrás, veio o valor de R$ 390,00, o dobro do habitual.

Clever mostrou foto do medidor de consumo. “O relógio fica parado. Isso é prova que não tem vazamentos. Então, como se explica esse aumento? Isso é um absurdo! A gente paga imposto, paga todas as contas certinho. É inadmissível ver isso”, desabafou.

Relatou ainda ter ido pessoalmente à agência da Sabesp em Adamantina na terça-feira (10) para registrar sua reclamação. No local, foi informado de que uma visita técnica seria agendada em sua residência — a segunda desde que começou a questionar os valores cobrados. Ao questionar o valor da conta, segundo ele, a única alternativa oferecida pela concessionária foi o parcelamento do valor. “Vou aguardar a vistoria para tomar novas providências”.