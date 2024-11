Final da Copa Amizade de Futebol Médio acontece neste sábado na Cecap

O Centro Universitário de Adamantina promove, entre os dias 2 e 7 de dezembro, a terceira edição do Ciclo de Defesas de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC).

Nos dias 2 e 3 de dezembro, acontecerão as defesas dos cursos que optaram pela modalidade pôster. Neste ano, essas apresentações contarão com totens digitais, uma iniciativa que foi amplamente elogiada nos Congressos Científicos realizados pela instituição em 2024. As apresentações ocorrerão no auditório do Bloco 1, no campus II, a partir das 19h. A única exceção é o curso de Medicina, cujos alunos, devido às atividades do internato, farão suas defesas no dia 5 de dezembro na Santa Casa de São Carlos.

Os cursos que optaram pela modalidade de apresentações orais terão suas defesas distribuídas ao longo dos dias do evento. Em ambas as modalidades, os trabalhos serão avaliados por bancas compostas por professores da instituição e especialistas externos.

Para o Prof. Dr. Guilherme Batista do Nascimento, coordenador de Comunicação Científica da FAI, o Ciclo de Defesas fortalece o papel da instituição como promotora da pesquisa científica. “Este será o terceiro ano do Ciclo de Defesas, um evento que dá maior visibilidade aos TCCs e incentiva nossos alunos a produzirem trabalhos de qualidade, alinhados ao esforço contínuo da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação”.

As defesas são abertas ao público, e toda a comunidade acadêmica e externa está convidada a prestigiar as apresentações. A programação completa do evento, com datas e horários de cada defesa, está disponível no site oficial: www.fai.com.br/ciclodedefesas.