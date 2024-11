Engenheiro adamantinense Daniel Robles representa o Brasil em congresso internacional

Conselheiro federal do Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), o Eng. Daniel Robles representa o Brasil no congresso da ASME (Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos), nos Estados Unidos. O adamantinense participa do evento até o próximo 21 de novembro, em Portland.

O IMECE (Congresso e Exposição Internacional de Engenharia Mecânica) é o único evento onde líderes de pesquisa da academia, governo e indústria se reúnem para fazer conexões e compartilhar insights para inovação em todas as disciplinas de Engenharia.

“Projetos de mútua cooperação de capacitação técnica, estabelecimento de certificações internacionais para engenheiros brasileiros e o fomento da indústria nacional estão na pauta da missão brasileira”, esclarece o Eng. Daniel Robles.

ASME

O congresso, que teve início neste sábado (16), é realizado pela ASME – organização profissional sem fins lucrativos que permite colaboração, compartilhamento de conhecimento e desenvolvimento de habilidades em todas as disciplinas de Engenharia ao mesmo tempo em que promove o papel vital do engenheiro na sociedade.

Os códigos e padrões da ASME, publicações, conferências, educação continuada e programas de desenvolvimento profissional fornecem uma base para o avanço do conhecimento técnico e um mundo mais seguro. Em 2020, a ASME formou a Sociedade Internacional de Engenheiros Interdisciplinares (ISIE) II & III LLC, uma nova subsidiária com fins lucrativos para abrigar empreendimentos comerciais que trarão produtos, serviços e tecnologias novos e inovadores para a comunidade de Engenharia.

Os padrões desenvolvidos pela ASME são reconhecidos mundialmente como normas técnicas utilizadas em indústrias.