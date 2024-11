Copa Vozozão Inter Municipal 50 anos começa neste sábado, em Adamantina

O prefeito eleito de Adamantina, José Carlos Martins Tiveron (NOVO), realizou uma visita à Santa Casa de Adamantina na última quinta-feira (7), onde participou de uma reunião com autoridades locais e conheceu de perto as obras de reforma e ampliação da unidade hospitalar. Acompanhado do Frei Francisco, da Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, e do juiz Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato, o prefeito eleito teve a oportunidade de conhecer as melhorias em andamento no hospital.

Durante a visita, Frei Francisco apresentou as obras de grande porte que estão sendo realizadas na Santa Casa, incluindo a construção de um novo centro cirúrgico e a conclusão das reformas do pronto-socorro. As melhorias visam não apenas aumentar a capacidade de atendimento da unidade, mas também oferecer mais conforto e qualidade no atendimento à população de Adamantina e região.

A visita faz parte do processo de transição de governo, que busca integrar o novo prefeito à realidade da cidade e das principais demandas do município, a serem atendidas pelo governo que tomará posse em 1º de janeiro.

REUNIÃO COM AUTORIDADES

Ainda a Santa Casa promoveu uma reunião com a presença de diversas autoridades locais, com o objetivo de discutir o futuro da unidade hospitalar e as ações que serão necessárias para aprimorar ainda mais os serviços prestados à população. Estiveram presentes o deputado estadual Mauro Bragato, o atual prefeito de Adamantina, Márcio Cardim, a vice-prefeita eleita Lúcia Haga, o vice-prefeito Márcio “Dinha”, além dos vereadores Aguinaldo Galvão, professor Hélio, Noriko Saito e Riquinha do Bar.

O hospital destacou a importância do encontro, afirmando que a conversa foi bastante produtiva e promissora, abrindo caminhos para as novidades e melhorias que a Santa Casa de Adamantina receberá nos próximos anos. “Este é um passo importante para garantir que a saúde de nossa cidade continue evoluindo, com o apoio de todos os envolvidos”, disse a direção do hospital em comunicado oficial.