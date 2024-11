Black Friday: campanha do Sincomercio incentiva consumo no comércio de Adamantina

Compras no comércio local geram emprego e renda no Município

Nesta sexta-feira (29) ocorre a tradicional promoção do varejo: a Black Friday. E, neste ano, 89% dos brasileiros pretendem comprar algo. Desses, 85% querem comprar algum item para si mesmos e 65% vão aproveitar a data para presentear.

Os dados de intenção de compras da pesquisa do Instituto Locomotiva e da QuestionPro ressaltam a importância de campanha do Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato Patronal do Comércio Varejista) que incentiva o consumo no comércio de Adamantina.

Desde a última semana, a entidade realiza diversas ações de valorização do varejo local. “Queremos atrair os consumidores para Adamantina, além de incentivar os adamantinenses consumirem nas empresas da cidade, que são as principais geradoras de emprego e renda. Além de garantir sua compra, você fomenta a economia de Adamantina”, destaca o presidente do Sincomercio, Sérgio Vanderlei.

Este ano, as lojas da cidade vão funcionar das 9h às 20h, ininterruptamente. “O nosso comércio oferece inúmeras opções, se destacando o atendimento pessoal e o produto a pronta entrega, que são essenciais para o cliente aproveitar as promoções com segurança nesta Black Friday”, ressalta.