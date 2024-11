AUDAX é campeão do Torneio de Futsal Sub-13 de Adamantina

A construção da sede própria da 59ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Adamantina já começou. Primeiro foi executada a terraplanagem para nivelamento do terreno. E agora está em fase inicial os trabalhos de fundação do alicerce que suportará o prédio.

Projeto prevê uma “nova Casa” com amplitude, conforto e modernidade na área de 1.274,74 m² e que foi doado à OAB de Adamantina pela Prefeitura em 2019 com aprovação da Câmara Municipal. Está localizado na Rua Josefina Dall’Antônia Tiveron, ao lado da sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em ponto estratégico e de fácil acesso.

Com o futuro prédio próprio, a Subseção será capaz de ampliar os serviços prestados à classe advocatícia, proporcionando um espaço moderno e mais confortável para as atividades da OAB. Além disso, permitirá um atendimento mais eficiente e de maior abrangência para a população adamantinense, garantindo acessibilidade aos serviços da instituição.

O início da construção está sob a coordenação da diretoria liderada pelo presidente Marco Figueiredo.