Adamantina já está iluminada com as luzes e cores do Natal Mágico 2024

Com o objetivo de melhorar o atendimento dos idosos portadores doença de Alzheimer e outras demências em sua residência, a redução nas dúvidas e intercorrências durante os atendimentos e melhora do suporte psicológico ao cuidador, a Prefeitura de Adamantina em parceria com a FAI criou o Grupo para Cuidadores e Familiares de idosos portadores de demência.

A iniciativa para a criação do grupo é do médico geriatra e especialista em Azheimer e Coordenador do Internato do Curso de Medicina da FAI Alessandro Jacinto. O profissional relatou sua intenção em conversas com a secretária de desenvolvimento econômico, Luciana Pereira, que tem familiar atendido pelo profissional. Ela, então, encaminhou a sugestão até a Secretaria de Saúde e iniciou as tratativas.

Após a realização de reuniões de planejamento, o grupo além de contar com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, também contará com a participação da FAI, onde estão envolvidos os profissionais João Paulo Gelamos e Liliana Nicolettida da Pró-Reitoria de Extensão da FAI e do Dr. Carlos Alberto dos Santos Filho, Coordenador do Curso de Medicina da FAI.

O grupo realizará reuniões mensais, aberta aos familiares e cuidadores interessados, sendo coordenada por um profissional de equipe multidisciplinar. As datas e locais das reuniões serão amplamente divulgados através dos canais de comunicação, site da prefeitura do município e redes sociais e a disponibilização de um espaço para realização das reuniões.

Os interessados em fazer parte do grupo podem entrar em contato com a Secretaria de Saúde por meio do telefone 18 3502-3130.