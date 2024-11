2ª Edição da Rota da Cachoeira consolida evento no calendário ciclístico da região

O prefeito eleito de Adamantina, José Carlos Tiveron (NOVO), anunciou nesta tarde de terça-feira (26), através das redes sociais, os nomes dos quatro secretários municipais para completar o time de secretariado que estarão à frente da nova administração municipal, que tomará posse no dia 1º de janeiro para o mandato 2025/2028.

Foram anunciados por José Tiveron, os seguintes nomes com a respectiva secretaria:

-Elisabete Cristina Jacomasso Marquetti – SECRETÁRIA DE SAÚDE

-Luiz Henrique Fernandes – SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

-Carlos Alberto Gomes Barbosa – SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

-Wilson Valério de Alcântara – SECRETÁRIO DE GABINETE

“Com isso, encerramos um processo inédito em Adamantina e região, que demonstrou nosso compromisso de escolher pessoas qualificadas, alinhadas aos valores éticos e à visão de progresso deste governo. O dever de formar um secretariado sólido foi cumprido, mas o compromisso que temos com a cidade só aumenta”, afirmou o prefeito eleito no comunicado.

“Esses gestores estão prontos para trabalhar incansavelmente e tornar Adamantina referência em todos os setores da Administração Pública. Com projetos inovadores, dedicação e responsabilidade, construiremos uma cidade mais inclusiva, moderna e sustentável”, destacou.

“Agradeço pela confiança de cada cidadão adamantinense. Sigam ao nosso lado, participando e opinando, porque este governo será de todos nós. Vamos juntos transformar Adamantina no modelo de gestão que nossa região merece. 2025 já começou para a nova equipe”, concluiu o prefeito eleito José Tiveron.

O Tenente Alcântara dedicou três décadas de sua vida à Gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo, destacando-se em funções estratégicas de alta complexidade e responsabilidade.

Possui formação acadêmica em 2 cursos superiores: Tecnólogo de Policiamento Ostensivo e Preservação da Ordem Pública I e II, também se especializou em Segurança de Autoridades. Atuou permanentemente ao lado de importantes governadores, como Mário Covas, Geraldo Alckmin, José Serra e Cláudio Lembo, além de diversos prefeitos da capital paulista, exercendo funções de gestão em segurança, planejamento estratégico e administração de equipes e recursos humanos. Residente em Adamantina há oito anos e natural da cidade vizinha de Caiabu, é fundador e presidente da ADNAP (Associação Direita da Nova Alta Paulista), que reúne 22 cidades filiadas.

Destaca-se ainda, através da ADNAP, pelo estreito e direto acesso ao atual governador Tarcísio de Freitas, Senador Marcos Pontes e diversos parlamentares e dirigentes partidários.

Devido à sua ampla experiência em liderança e articulação política nos âmbitos nacional, estadual e local, foi coordenador da campanha do candidato José Carlos Martins Tiveron, que culminou com sua eleição a prefeito de Adamantina.

Guiado pelos valores de Deus, Pátria, Família e Liberdade, o Tenente Alcântara trará sua vasta experiência em segurança, gestão e articulação administrativa e política para a Secretaria de Gabinete do município, com o objetivo de implementar com excelência o plano de governo para o mandato 2025-2028.

Elisabete Cristina Jacomasso Marquetti é graduada em Farmácia pelas Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) desde 2003, com pós-graduação em Farmácia Clínica pela Faculdade Líbano e formação em Homeopatia.

Complementa sua sólida base acadêmica com cursos de extensão em Cosmetologia, Bases Farmacológicas Terapêuticas e Práticas Integrativas em Saúde, incluindo Medicina Germânica, modulação de frequência quântica e florais frequenciais.

Com 30 anos de experiência em farmácias e laboratórios de manipulação, onde exerceu a função de farmacêutica responsável e gestora, também atua há 5 anos na Clínica O3, aplicando práticas integrativas para promover saúde e bem-estar. Nascida e criada em Adamantina, Cris, como é conhecida entre os amigos, tem um profundo vínculo com a cidade, onde participa ativamente de projetos comunitários que disseminam informações e qualidade de vida à população.

Casada e mãe de três filhas, valoriza a família, a ética, a empatia e o amor como princípios norteadores de sua vida pessoal e profissional. Em sua trajetória, destaca-se por sua habilidade em liderar equipes, resolver problemas com eficácia e promover um ambiente humanizado.

Como Secretária de Saúde de Adamantina, compromete-se a utilizar sua experiência para fortalecer a saúde pública local, buscando resultados positivos com foco no bem-estar e na qualidade de vida de toda a comunidade.

Luís Henrique Fernandes é zootecnista formado pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), com mestrado e doutorado em Ciências pela Universidade Estadual Paulista (UNESP de Botucatu), consolidando uma carreira técnica e acadêmica na área de pecuária.

Com uma trajetória diversificada, foi presidente da Aspaco (Associação Paulista dos Criadores de Ovinos), onde fomentou a criação de núcleos regionais e o fortalecimento da ovinocultura, contribuindo para a realização do Campeonato do Cordeiro Paulista, hoje em sua 26ª edição. Atuou como docente em instituições renomadas como FEA (Andradina), Uniderp-Anhanguera (Campo Grande) e Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS – Campo Grande), além de exercer funções técnicas e comerciais no setor agroindustrial, como responsável técnico do Frigorífico Margen e representante comercial da Comigo em nutrição animal.

Luís Henrique participa a quase duas décadas da Feira do Verde como expositor e agente técnico, bem como possui ampla experiência com projetos rurais e interação com centenas de famílias de agricultores e pecuaristas da Cidade Joia. Homem de fé e valores familiares sólidos, acredita no crescimento moral, espiritual e intelectual como pilares de sua vida e carreira.

Com habilidades em comunicação, organização e confiança, assume o desafio de liderar a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente com o compromisso de aprender, contribuir e colaborar para o desenvolvimento sustentável de Adamantina.

Carlos Alberto Gomes Barbosa é um educador e gestor com mais de 30 anos de experiência na área acadêmica, doutorando em Saúde Pública pela Universidade Iberoamericana do México, mestre em Fisiologia pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e formado em Educação Física pela Universidade Estadual Paulista (UNESP).

Sua trajetória é marcada pela docência em renomadas instituições de ensino superior, pela elaboração e execução de projetos ministeriais e por sua expertise em captação de recursos financeiros através de editais, emendas parlamentares e leis de incentivo, beneficiando economicamente áreas como Saúde, Educação, Acessibilidade, Cultura e Esporte em prefeituras, ONGs e Associações.

Apaixonado por Adamantina, Carlos escolheu a “Cidade Joia” para criar seus filhos, Júlia e Guilherme, envelhecer ao lado de sua esposa, Rose, e contribuir ativamente para o crescimento e desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos do município e região. Além de suas funções acadêmicas e no setor público, é treinador da Seleção Brasileira de Atletismo há oito anos, levando o nome de Adamantina por todo o Mundo. Atuou como Membro do Conselho de Ética da Confederação Brasileira de Atletismo e se mantém comprometido com projetos sociais que já impactaram mais de 6 mil pessoas diretamente ao longo de sua carreira.

Filho de trabalhadores humildes, ele traz consigo valores de perseverança, serviço e lealdade, características que fundamentam sua missão de promover o crescimento econômico e atrair investimentos para Adamantina, consolidando-a como um polo de oportunidades para empresas de todos os portes.