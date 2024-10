Vereadora mais votada Gabi Calil diz como deve ser sua postura durante o mandato

Muitos eleitores podem não conhecer o nome Maria Gabriela Costa Calil. Mas se ouvirem Gabi Calil, com certeza, se lembrarão dela nas visitas nas casas, das abordagens no semáforo do centro da cidade e saberão que se está falando da vereadora mais votada de Adamantina nas Eleições Municipais 2024.

Diferente do que pode parecer, ela revelou ao Jornal Folha Regional que não se interessou por ‘política’ somente agora. “Desde sempre tive um forte senso de colaboração e de ajuda ao próximo. A partir das eleições de 2018, me dediquei ao estudo das políticas públicas e me apaixonei por essa área. Recentemente, recebi um convite para partici-par das eleições deste ano e aceitei o desafio com a convicção de que posso contribuir para melhorar, especialmente, os serviços públicos em nossa cidade”.

Agora, aos 41 anos e casada com Sandro, a mãe da Maria e João assumirá uma das nove cadeiras da Câmara Municipal no dia 1º de janeiro de 2025. O mandato vai até 31 de dezmevro de 2028.

“Minha postura [no Poder Legislativo] está claramente definida pelo meu perfil pessoal. A Câmara contará com uma vereadora atuante, justa e que não medirá esforços para alcançar os melhores resultados para a população. Acredito profundamente no diálogo transparente, honesto, respeitoso e pautado pelo bom senso com os colegas, independentemente de seus partidos políticos, sempre sem conluios ou articulações com fins eleitoreiros. Desde já, deixo um recado: se o Executivo e o Legislativo buscarem apoio com foco no bem coletivo, encontrarão em mim a melhor disposição para contribuir”, afirmou.

Gabi também relatou que ao longo da campanha recebeu dezenas, talvez centenas, de demandas da população. “Embora o vereador não tenha autonomia direta para solucioná-las, podemos, além das funções legais e regimentais, interceder a favor dessas demandas. Pretendo focar na saúde, especialmente na melhoria do atendimento e na agilidade do serviço, na segurança, e no apoio ao fomento do empreendedorismo, tanto pela industrialização quanto pelo comércio, para gerar mais diversidade de empregos”. Disse que também dará atenção às necessidades individuais e coletivas. “Tenho estratégias e ideias para angariar recursos estaduais e federais para nosso município. Certamente, terei muito trabalho pela frente, mas esforço e dedicação não faltarão”.