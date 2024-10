REVIVER ADAMANTINA

Nova opção passa a valer a partir desta segunda-feira (30) para pagamentos na modalidade débito por aproximação

Os motoristas que trafegarem pelas rodovias administradas pela Eixo SP terão uma nova opção de pagamento de pedágio a partir desta segunda-feira (30). A concessionária, responsável por 1.221 quilômetros de rodovias no Estado de São Paulo, passa a disponibilizar a possibilidade de pagamento das tarifas por meio de cartões de débito por aproximação nas cabines manuais.

A medida visa atender a crescente demanda por alternativas de pagamento que ofereçam mais praticidade e segurança aos motoristas. Até o momento, o pagamento de pedágios nas rodovias da Eixo SP era limitado ao uso de dinheiro em espécie ou com a utilização de dispositivos de pagamento automático, por meio de tags.

Segundo o gerente de Tecnologia da Eixo SP, Fabio Souza, a implementação do novo sistema de pagamento foi cuidadosamente planejada para garantir que as transações ocorram de forma rápida e segura, sem causar transtornos aos motoristas. Para isso, as cabines de pedágio foram equipadas com terminais que aceitam cartões de débito por aproximação das principais bandeiras do mercado. “A proposta faz parte de um conjunto de melhorias que a concessionária vem implementando nas rodovias sob sua gestão, com o objetivo de tornar as viagens mais seguras e confortáveis para todos os usuários”, afirma.

Além de representar uma nova opção de pagamento, a novidade deve contribuir para a redução das filas nas praças de pedágio, uma vez que as operações com cartão de débito tendem a ser mais rápidas do que o pagamento em dinheiro. A concessionária reforça que o pagamento com cartão de débito por aproximação será aceito, a partir desta segunda, em todas as praças de pedágio sob sua administração. Os usuários poderão realizar o pagamento diretamente ao atendente na cabine, de forma simples e intuitiva.