Revista Exame divulga ranking das 1.000 maiores e melhores e a Camda é destaque novamente

O Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Adamantina vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, promoveu a Semana da Pessoa Idosa com atividades voltadas para o bem-estar, respeito e valorização dos idosos na sociedade.

Foram realizadas várias ações: Café da Tarde na Villa Anna com apresentação da Capoterapia desenvolvida no CRAS e saxofonista abrilhantado a tarde. Celebração de missa no Lar dos Velhos e o encerramento sendo realizado no Centro Dia do Idoso com a apresentação de dança da pessoa idosa do Jogo da Melhor Idade – JOMI, música e café da manhã.

Além disso, foi realizada de segunda-feira (23) a quinta-feira (26) roda de conversa com a pessoa idosa atendidas nos ESFs do município mediada pela professora Marcele Gonçalves de Souza e a presidente do CMPI Maria Aparecida Sorrochi Pimenta com o tema: Qualidade de Vida da Pessoa idosa.

“A realização dessa semana é para refletirmos como temos tratado as pessoas idosas e lembrarmos que, se ocurso da vida seguir normalmente, todos seremos uma pessoa idosa um dia. Cuidar bem da pessoa idosa é respeitar o nosso próprio futuro”, enfatizou o Conselho Municipal da Pessoa Idosa.

A Semana da Pessoa Idosa A Semana da Pessoa Idosa é um período dedicado à reflexão, conscientização e promoção de ações voltadas ao bem-estar, respeito e valorização dos idosos na sociedade. Sua importância está relacionada a aspectos como conscientização sobre os Direitos dos Idosos, promoção do Envelhecimento Saudável, Combate ao Idadismo, Valorização da Experiência e Sabedoria e Fortalecimento de Políticas Públicas.

O Conselho Municipal da Pessoa Idosa tem apoio do Centro de Referência da Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas), Secretaria de Cultura e Turismo, Centro Universitário de Adamantina, Secretaria de Saúde, Projeto Prolonga Vida II, Fundo Social de Solidariedade, Centro Dia do Idoso, Lar dos Velhos de Adamantina, Centro de Convivência do Idoso, Residencial Geriátrico Villa Anna.